 

Составлен атлас океана с указанием территорий с низким содержанием кислорода в воде

31.12.2021, 19:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Данную разработку представили в Массачусетском технологическом институте (США). Представлен атлас, на котором отмечены воды Мирового океана с низким содержанием кислорода.

Этот атлас трехмерных, отмечают составители. Здесь собрана информация о концентрации кислорода в зависимости от глубины.

Ученые обращают особое внимание на две зоны Тихого океана, расположенные в тропическом поясе, где кислорода в воде особенно мало. По мнению специалистов, такой атлас станет полезным для дальнейших исследований флоры и фауны Мирового океана, а также поможет составить представление о том, как меняется концентрация кислорода в воде в зависимости от глобального потепления. Океанических течений и других факторов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Верещук: Однажды ночью позвонил президент Порошенко мэру Кличко и спросил: “Почему ты сносишь мой киоск Roshen?”

02.11 / Число заболевших COVID-19 в Украине превысило 400 тыс. человек

14.08 / Зеленский обязал кандидатов в главы госадминистраций подавать копии сертификатов о владении украинским языком

28.05 / Столтенберг о посадке самолета Ryanair: Трудно представить, что Минск мог это сделать без координации с Россией

11.02 / Краснокнижных журавлей в заповеднике “Аскания-Нова” отравили – экоинспекция

11.09 / В Кремле ответили на требования Запада возбудить дело об «отравлении» Навального

24.07 / Hill – Байден теряет доверие американцев на фоне роста заражений COVID-19

03.08 / Министр внутренних дел Индии госпитализирован с COVID-19

20.09 / На местные выборы в Херсонской области от “Слуги народа” идет соратник Мангера – СМИ

30.10 / Политолог Карасев: Появилась информация, что Труханов оказался в “черном” дипломатическом списке и его не допускают к президенту. Реальность абсолютно другая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика