Составлен атлас океана с указанием территорий с низким содержанием кислорода в воде

Данную разработку представили в Массачусетском технологическом институте (США). Представлен атлас, на котором отмечены воды Мирового океана с низким содержанием кислорода.

Этот атлас трехмерных, отмечают составители. Здесь собрана информация о концентрации кислорода в зависимости от глубины.

Ученые обращают особое внимание на две зоны Тихого океана, расположенные в тропическом поясе, где кислорода в воде особенно мало. По мнению специалистов, такой атлас станет полезным для дальнейших исследований флоры и фауны Мирового океана, а также поможет составить представление о том, как меняется концентрация кислорода в воде в зависимости от глобального потепления. Океанических течений и других факторов.