 

Шведские ученые рекомендуют физические нагрузки вместо лекарств от тревожности

31.12.2021, 19:02, Новости дня
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Ученые из университета Гетеборга провели ряд исследований и установили, что физические нагрузки помогают людям избавиться от чувства постоянной тревоги даже лучше, чем специально разработанные для этой цели лекарства.

Ни медицинские препараты, ни психотерапия не помогают так, как занятия физкультурой и спортом, утверждают ученые.

Ученые наблюдали за фокус-группой страдающих от беспричинной тревоги людей на протяжение 12 недель. Одна часть добровольцев занималась умеренными физическими упражнениями, другая согласилась на интенсивные силовые тренировки всего по часу трижды в неделю. В конце эксперимента у большинства отмечен только низкий уровень тревожности. А в самом начале был, как минимум, средний уровень, и люди страдали от данного недуга в среднем по 10 лет.



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