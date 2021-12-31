Лукашенко предложил России помощь по ленд-лизу

Республика Беларусь в случае военного конфликта окажет России военно-техническую помощь по программе ленд-лиза. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе интервью БелТА.

«Для восстановления справедливости и порядка все средства хороши. Как я могу отказать своему другу – Владимиру Владимировичу? Мы ведь не чужие люди, американцы и то Советскому Союзу помогали, хоть и скрипя зубами. Мы тоже готовы предоставить свою технику по ленд-лизу. Естественно, не бесплатно, но и газ же нам Россия за деньги поставляет», – заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Беларусь готова поставлять как отдельные запчасти для российской военной техники, так и грузовики, автобусы и троллейбусы МАЗ, белорусские средства маскировки, трикотаж, обувь и продовольствие.

«Ничего нового в этом нет, та же «Белшина» на «Жигулях» столько лет стоит, а ведь можно её и на БТР-ы ставить. Но главное, повторю, это вопрос братской помощи. Беларусь всегда готова выручить Россию, когда у неё не хватает возможности решить задачу», – заключил глава государства.

Лукашенко также не исключил возможность оказания военно-технической помощь и странам НАТО, «если поступит выгодное финансовое предложение».

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