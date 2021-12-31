 

В рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали более 1,1 млрд грн – Гетманцев

31.12.2021, 18:20, Новости дня
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“В конце года имеем более 1 млрд грн задекларированных гражданами активов в рамках налоговой амнистии, а именно 1,116 млрд грн, сбор в бюджет – 67,4 млн грн”, – написал он.

Нардеп подчеркнул, что “в последний месяц динамика стремительно растет, общество постепенно лишается страхов, связанных с добровольным декларированием”.

“Ожидаем положительных результатов и в следующем году. До конца налоговой амнистии осталось восемь месяцев”, – отметил Гетманцев.

На 3 декабря украинцы задекларировали в рамках налоговой амнистии 250 млн грн.

Контекст:

15 июля Верховная Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и как доказательства в уголовных производствах против него.

Закон о налоговой амнистии не освобождает от ответственности за коррупцию, заявлял Гетманцев 1 июля.

Национальный банк Украины 6 августа определил порядок открытия и ведения счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для одноразового добровольного декларирования.

Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года, уточняли в НБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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