Украинского политзаключенного Яцкина этапировали в колонию в Кемеровской области

По ее словам, в колонию строгого режима №44 города Белово украинца этапировали два месяца.

“В российской тюрьме Иван испытывает систематическое давление из-за того, что имеет гражданство Украины. Кроме того, Ивану, у которого больные ноги, назначен статус “склонен к побегу”. Постановка на учет предполагает усиление условий содержания: постоянную съемку на видеорегистратор и ночные подъемы”, – заявила Денисова.

Она отметила, что после перенесенной голодовки состояние здоровья Яцкина ухудшилось. В частности, обострились хронические заболевания ног – воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, вследствие чего происходит нагноение.

Денисова призвала международное сообщество отреагировать на нарушения прав украинских политзаключенных в местах лишения свободы в РФ.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/457770085704269

Контекст:

Яцкина задержали в середине октября 2019 года в Крыму сотрудники ФСБ, его вывезли в Москву, где поместили в изолятор “Лефортово”. О его аресте стало известно только в декабре 2019 года. Его обвиняли в “государственной измене в форме шпионажа”. По версии российских следователей, он собирал в оккупированном Крыму и передавал властям Украины сведения, якобы составляющие государственную тайну РФ.

На запрос “Крым.Реалии” в СБУ сообщали, что Яцкин с ними не сотрудничал.

21 мая 2021 года подконтрольный оккупантам “суд” в Крыму приговорил Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по “делу о госизмене”.

Правозащитный центр “Мемориал” признал Яцкина политзаключенным. Как сообщали в “Мемориале”, Яцкин имеет украинское гражданство. Также у него есть российский паспорт.

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