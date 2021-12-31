 

“Что-то на миллиардерском”, “Умеет жену сделать королевой”. Галкин показал, как в новогоднюю ночь выглядит их с Пугачевой замок в Грязи

31.12.2021, 18:20, Новости дня
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“В предвкушении”, – подписал ролик Галкин.

“Редкий мужчина умеет жену сделать королевой, а деткам сотворить сказочное детство. Макс, ты – пример многим”, – оценили видео подписчики артиста.

“Что-то на миллиардерском”, – написали фолловеры.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м.

У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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