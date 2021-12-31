 

Создана новая технология печати цветных голограмм

31.12.2021, 18:17, Новости дня
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Представители университета ИТМО сообщают о создании новой технологии печати цветных голограмм. По словам авторов разработки, новый метод чрезвычайно прост, а сам процесс печати не требует больших финансовых затрат и даже дорогостоящего оборудования.

Собственно говоря, цветную голограмму теперь можно напечатать на самом обыкновенном струйном принтере.

Для этого только необходима основа, которую составляет известная брэгговская решетка. Все остальное – очень просто. Подробнее о сути новой разработки можно прочитать на официальном интернет-ресурсе научного учреждения. Напомним, что голографические изображения используются сегодня во многих сферах, в том числе и при изготовлении денежных купюр.



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