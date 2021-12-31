На пляже в Южном Уэльсе обнаружено место сбора динозавров

Древние гигантские рептилии, оказывается, также любили собираться в большие компании, говорят ученые из университета в Ливерпуле. Недавно на одном из пляжей Южного Уэльса (Великобритания) они обнаружили одно из мест для таких «тусовок».

Примерно 200 миллионов лет назад здесь собирались большие группы длинношеих завроподоморфов, уточняют исследователи. Расположен данный пляж неподалеку от Пенарта.

Свои выводы ученые сделали после того, как нашли множественные цепочки следов, оставленных древними рептилиями. Складывается ощущение. Что здесь проходили целые стада динозавров. Интересно, что в других районах, где находили и следы, и останки, такой плотности окаменевших отпечатков лап не было.