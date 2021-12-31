Bloomberg – в 2022-м США ждёт затишье на китайском направлении — и им нужно воспользоваться

Предстоящий год станет для Китая и США своеобразной передышкой от напряжённости: руководство КНР отвлечётся на проведение пекинской Олимпиады и XX съезда КПК, а американские власти будут заниматься промежуточными выборами и борьбой с коронавирусом, пишет внештатный обозреватель Bloomberg и экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Между тем, как полагает Ставридис, такой тайм-аут станет для Вашингтона отличной возможностью проработать свою стратегию в отношении Поднебесной.



Reuters

Несмотря на то что отношения между США и Китаем насквозь пропитаны напряжённостью и нестабильностью, наступающий 2022 год может дать обеим державам передышку, пишет внештатный обозреватель Bloomberg, отставной адмирал ВМС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По мнению Ставридиса, связано это, прежде всего, с тем, что у председателя КНР Си Цзиньпина на протяжении десяти ближайших месяцев будут «дела поважнее», чем грызня с Вашингтоном.

Как разъясняет адмирал, Пекин в предстоящем году ожидают два крупных события национального масштаба: в феврале — зимняя Олимпиада, а в середине осени — XX съезд Компартии Китая. «На пекинских Играх КНР будет пытаться продемонстрировать и умение организовывать шоу мирового масштаба, и то, что ей удалось взять верх над коронавирусом. Но что ещё важнее, Си будет нужен тихий период в преддверии партийного съезда, на котором он ожидает получить ещё один пятилетний срок на посту лидера, благодаря которому он достигнет исторических высот Мао Цзэдуна и Дена Сяопина», — пишет автор.

Хотя у США и Китая имеется множество разногласий, включая вопросы, касающиеся прав человека, территориальные претензии Пекина в Южно-Китайском море, тайный конфликт в киберпространстве, набирающую обороты гонку флотских вооружений, а также торговые споры, следующий год, скорее всего, не окажется слишком конфликтным — тем более что фокус внимания Вашингтона также сместится, перейдя на промежуточные выборы, новые варианты коронавируса и раскол внутри американского общества, рассуждает Ставридис.

По мысли обозревателя Bloomberg, США следует воспользоваться предстоящим затишьем и поразмыслить над всеми аспектами своих отношений с Поднебесной.

Первым шагом Вашингтона в этом направлении должно стать обнародование комплексной стратегии в отношении Китая, которую уже давно готовит Совет национальной безопасности при президенте, убеждён Ставридис. По его мнению, в идеале в документ должен войти военный компонент, описывающий политику сдерживания; технологическая стратегия, предусматривающая пути достижения успеха в создании чипов, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров; рекомендации по дипломатическим шагам, среди которых, к примеру, могут быть дальнейшая интеграция США, Индии, Японии и Австралии в рамках Четырёхстороннего диалога о безопасности; раздел с ценностными установками, где следует упомянуть права человека, а также нестандартный план по развитию стратегических коммуникаций. Если у Вашингтона появится настолько чёткая стратегия, он будет гораздо лучше подготовлен к противостоянию с Китаем, подчёркивает экс-главком европейскими силами НАТО.

Паузой в американо-китайской конфронтации также можно воспользоваться для продвижения инициативы, которую в конечном счёте поддерживают и в США, и в Китае — а именно, усилий по сглаживанию последствий климатических изменений, продолжает Ставридис. Хотя у Вашингтона и Пекина не всегда получалось договориться о конкретных сроках в плане снижения выбросов парниковых газов и методах такого снижения, о борьбе с повышением кислотности вод мирового океана, противодействии чрезмерному отлову рыбы и замедлении таяния полярных льдов; по некоторым более общим вопросам им порой удавалось, объединив усилия, повести мир за собой, напоминает автор. Предстоящий год станет крайне подходящим моментом для того, чтобы поддержать активные усилия дипломата Джона Керри, который добивается, чтобы две страны согласовали конкретные шаги в области климата, уверен он.

Третьим способом эффективно использовать намечающийся перерыв станет сотрудничество с Китаем в плане подготовки к «следующей пандемии», пишет Ставридис. Мир ещё долго будет жить с новыми вариантами коронавируса, а учитывая, что планета уже перенаселена, её население сосредоточено в городах, и всё больше людей активно путешествуют по миру, ещё одна пандемия по сути неизбежна, предупреждает он.

Наконец, наступающий год даст замечательную возможность пересмотреть вопросы торговли, пошлин, а также взаимного свободного доступа предприятий к китайскому и американскому рынкам, отмечает автор. Переговоры, начатые в этом направлении ещё администрацией Дональда Трампа, в итоге застопорились, введённые тем же Трампом пошлины так и не отменены, Китай так не закупил, как обещал, американские товары, и весь процесс, похоже, оказался в подвешенном состоянии, сетует адмирал. Однако Пекин и Вашингтон вполне могут попытаться поработать над теми аспектами отношений, где в ходе переговоров удавалось добиваться хоть какого-то прогресса, а затем уже перейти к более масштабным проблемам торговли — тем более что тесно взаимосвязанные рынки двух стран могут стать фундаментом для налаживания контактов в других областях, считает он.

Как полагает Ставридис, в военном плане в следующем году Америке будет разумно помочь Тайваню укрепить оборону, превратившись в «подобие дикобраза, шипастый и несъедобный объект», чтобы не дать Китаю силой вернуть его в свой состав. Для этого США могли бы, например, наладить поставки в Тайвань противокорабельного оружия, «умных» мин и киберинструментов, а также помочь с организацией в меру масштабных учений и подготовки личного состава тайваньских вооружённых сил, перечисляет он.

Итак, хотя напряжённость между Америкой и Китаем имеет причины, которые сами по себе являются серьёзными проблемами, совпадение по времени Олимпиады и съезда КПК открывает перед Америкой окно возможностей, подытоживает адмирал.