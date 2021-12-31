 

Задержан охранник ИК-2, который помог Алексею Навальному записать новогоднее обращение к российскому народу

31.12.2021, 18:11, Разное
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В первый час нового, 2022 года, полиция вычислила и задержала охранника колонии, который организовал запись новогоднего обращения Алексея Навального к нации.

Как сообщает пресс-служба Владимирского ГУВД, в середине декабря прошлого года прапорщик С. пронёс через КПП колонии портативную видеокамеру, штатив, микрофон и гражданский мужской костюм с галстуком. Всё это ему передало неустановленное лицо. Во время ночного дежурства он передал костюм Навальному, а сам выступил в роли видеооператора. Наутро охранник вынес все посторонние предметы за пределы колонии, а карту памяти из видеокамеры отдал другому неустановленному лицу.

«Прапорщик С. поддался на психологические уловки заключённого Навального и грубо нарушил служебные инструкции, запрещающие изготавливать и распространять видеопродукцию с участием спецконтингента, за исключением ряда спецмероприятий. Сотрудник представлен к увольнению из органов исполнения наказания по отрицательным мотивам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – заявили во Владимирском УФСИН.

В своём обращении Алексей Навальный пожелал россиянам счастья в новом году, а также выразил надежду, что 2022 год будет мирным и спокойным. Психолого-лингвистической экспертизе предстоит выяснить, нет ли в этих словах призывов к экстремизму и посягательства на конституционные основы российского общества.

Роскомнадзор разослал всем стриминговым сервисам указание заблокировать доступ к обращению Навального с территории Российской Федерации, Белоруссии и Украины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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