 

Лепс выступил на корпоративе у олигарха

31.12.2021, 17:46, Разное
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Григорий Лепс приехал в Екатеринбург. Артист согласился выступить на корпоративе у уральского олигарха.
Некоторыми моментами своего выступления Григорий Лепс поделился со своими поклонниками на странице в Instagram. В ролике артист запечатлен вместе с сотрудниками одной уральской компании, которые подпевали исполнителю, танцевали и веселились на вечеринке до самого утра. Во время своего выступления певец поздравил всех присутствующих на празднике с наступающим Новым годом.

Напомним, не так давно Григорий Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой. Расставание пары сопровождалось множеством слухов о неверности супругов, однако они сами отказываются комментировать их.



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