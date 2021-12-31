Лепс выступил на корпоративе у олигарха

Григорий Лепс приехал в Екатеринбург. Артист согласился выступить на корпоративе у уральского олигарха.

Некоторыми моментами своего выступления Григорий Лепс поделился со своими поклонниками на странице в Instagram. В ролике артист запечатлен вместе с сотрудниками одной уральской компании, которые подпевали исполнителю, танцевали и веселились на вечеринке до самого утра. Во время своего выступления певец поздравил всех присутствующих на празднике с наступающим Новым годом.

Напомним, не так давно Григорий Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой. Расставание пары сопровождалось множеством слухов о неверности супругов, однако они сами отказываются комментировать их.