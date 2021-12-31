Вучич оценил уход Меркель

Германия перестала быть источником стабильности и опорой Европейской народной партии (ЕНП) с уходом в отставку с поста канцлера Ангелы Меркель, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

«Европейская народная партия, к которой я принадлежу, буквально уничтожена, что, как я думаю, плохо для Европы. Самым западным из лидеров ЕНП в настоящий момент, из оставшихся у власти, является [премьер Словении] Янез Янша. Себастьяна Курца убрали, с уходом Ангелы Маеркель Германия как опора сторонников ЕНП, но также и источник стабильности, больше таковым не является. От Испании, Франции, Италии везде какие-то другие политические силы», – передает ТАСС слова Вучича в интервью газете «Вечерни новости».

«Консервативная, рациональная часть больше не является доминантной в Европе, как это было шесть-семь лет назад. А все ложно левые и либеральные блоки – потому что они кто угодно, только не либеральные – могут говорить и делать, что хотят, еще и завернуть это все в обертку чего-то хорошего и доброго, хотя бы это были и самые плохие решения <…> и чаще всего жесткие. Всегда самыми агрессивными и экстремистскими являются те движения, которые часто говорят о гражданских правах, но не терпят другого мнения», – сказал президент.

Он отметил, что новые политические силы в Европе резко усилили давление на Белград. «Ситуация в региона и давление извне. Только это меня мучает», – сообщил Вучич. По словам главы государства, источником такого давления стали «некоторые круги в Европе, которые долго были в оппозиции и сейчас дорвались до власти». Президент подчеркнул, что, несмотря на давление, не собирается признавать независимость Косова. «Нет. Коротко и ясно», – сообщил он.

Ранее Сербия выразила обеспокоенность за ситуацию на Балканах после ухода Меркель.