 

Фьючерсы на газ упали в Европе ниже 800 долларов впервые с 10 ноября

31.12.2021, 17:41, Новости дня
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Фьючерсы на газ в Европе дешевеют в пятницу, днем цены падали ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 10 ноября, следует из данных ICE Futures.

По состоянию на 17.18 мск стоимость ближайших – февральских – фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, снижалась на 18,5% – до 824 долларов за тысячу кубометров. На открытии торгов цена составляла 1006 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

К 14.56 мск цена падала до 758 долларов за тысячу кубометров. Ниже отметки в 800 долларов показатель опустился впервые с 10 ноября.

Напомним, в четверг котировки на газ впервые с 6 декабря упали ниже порога в 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.



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