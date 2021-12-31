СМИ пишут, что партию “Слуга народа” хотят переименовать. В политсиле прокомментировали

Собеседники издания объясняют, что инициатива о смене названия партии связана с тем, что у нее “много зашкваров, рейтинги падают и нужно негатив как-то перебить”.

Разговоры о переименовании “Слуги народа” якобы ведутся уже около трех месяцев. Это, в частности, связывают с понижением рейтинга политсилы.

Источник агентства в партии “не исключил, что после теоретического переименования в названии партии может появиться фамилия президента” Владимира Зеленского.

Спикер “Слуги народа” Юлия Палийчук заявила “Украинской правде”, что переименование партии не обсуждалось.

“Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные “инсайты”, – объяснила она.

УНИАН отмечает, что решение о переименовании партии принимается на ее съезде. Официально о таком варианте решения никому не сообщали.

В Верховной Раде фракция “Слуги народа” является монобольшинством, в него входят 242 народных депутата.

Контекст:

“Партия решительных изменений”, которая позже стала “Слугой народа”, была зарегистрирована в апреле 2016 года, ее тогда возглавил Иван Баканов, который сейчас руководит Службой безопасности Украины.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Согласно социологическому опросу, проведенному в середине декабря 2021 года Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, за партию “Слуга народа” на парламентских выборах проголосовали бы 20,4% украинцев, которые определились с выбором. На втором месте “Европейская солидарность”, у нее 17,3%.

—