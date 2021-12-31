 

“В связи с вредоносной деятельностью”. Власти Косово объявили персоной нон грата российского дипломата

31.12.2021, 17:36, Новости дня
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“По просьбе премьер-министра Республики Косово Альбина Курти сегодня я издала постановление об объявлении персоной нон грата российского должностного лица миссии ООН в Косово в связи с его вредоносной деятельностью, нарушающей национальную безопасность Республики Косово”, – написала она.

Дипломат отметила, что в Косово “по-прежнему привержены борьбе с пагубным влиянием Российской Федерации и ее представителей в регионе”.

“Республика Косово будет продолжать еще более тесно сотрудничать со своими международными союзниками, особенно с американцами, европейцами и НАТО, чтобы помешать любым усилиям Российской Федерации по дестабилизации в нашем регионе”, – подчеркнула Гервалла.

https://www.facebook.com/donikagervalla/posts/10219933689789566

В октябре Косово объявляло персоной нон грата двух российских дипломатов.

Контекст:

В Приштине действует российская дипломатическая канцелярия, которая является подразделением посольства в Белграде (Сербия), писало РБК.

Россия входит в число стран, которые не признали независимость Косово от Сербии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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