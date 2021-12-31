“Жопа хороша. Оттопырена “, “Какой орех целовательный”. Водонаева похвасталась на публике изгибами фигуры

Знаменитость отметила, что пришла в заведение, чтобы отпраздновать день рождения своей подруги.

На заглавном фото Водонаева запечатлена с верхнего ракурса на стуле, сильно прогнувшись в спине и демонстрируя в кадре обнаженную грудь. На других снимках ведущая позирует за общим столом, сильно оттопырив попу.

“Жопа хороша. Оттопырена отлично”, – отреагировали в сети.

“Какие изгибы”, – оценили фото поклонники.

“Королевская осанка”, – написали фолловеры.

“Какой орех целовательный”, – прокомментировали подписчики.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Контекст:

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу “Дом-2”.

Спустя почти три года покинула телепроект. После “Дома-2” была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, “Перец”, “MTV Россия”. Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в “Танцах со звездами”.

Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.

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