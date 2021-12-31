Тюлени помогли изучать труднодоступные участки акватории

Японские ученые сообщают, что им удалось наладить сотрудничество с тюленями, которые теперь помогают исследовать акваторию Южного океана.

Эти животные помогли собрать данные с труднодоступных участков, куда невозможно добраться на корабле, отмечают специалисты. Таких территорий очень много у побережья Антарктиды. На тюленей цепляли датчики, при помощи которых велся сбор данных как на поверхности воды, так и на глубине.

По словам ученые, таким образом, удалось исследовать уже 633 квадратных километра. Кстати, тюлени очень умны, быстро понимают, чего от них хотят, и легко идут на сотрудничество с человеком. Еще они могут нырять на глубину до 600 метров, на что неспособен ни один аквалангист.