 

Мнение: О внезапной потере остатков адекватности

31.12.2021, 17:08, Разное
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Вот и поговорили Байден с Путиным в очередной «внеочередной» раз. Технически, собеседники остались каждый при своём. Но договорились продолжать разговаривать. А что, просто разговор ведь никого ни к чему не обязывает.

И, как уже повелось, у состоявшейся почти часовой беседы есть две различные версии. Российская и американская, столь же не схожие, как и позиции сторон.

Главное по версии Кремля:
— Джо #Байден заявил, что #США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения;
— Владимир #Путин заявил, что #Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности;
— Байден пригрозил масштабными антироссийскими санкциями в случае эскалации вокруг Украины, а Путин ответил, что в таком случае может последовать разрыв отношений России и США;
— Байден подчеркнул недопустимость начала ядерной войны.

Главное по версии Белого дома:
— Байден потребовал от Путина снизить напряжение вокруг Украины;
— США продолжат следить за Россией и готовиться «к любым решениям Путина по Украине»;
— Байден заявил об укреплении сил НАТО и дополнительной помощи Украине в случае эскалации;
— президенты согласились, что в некоторых областях переговоров может быть прогресс, а в некоторых — вряд ли.

Российскую версию изложил помощник президента Юрий Ушаков, американскую – пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, что делает последнюю рангом чуть повыше, если исходить из иерархии. Но важнее другое. Впервые было публично признано, что нынешние руководители России и США обсуждали не гипотетическую, а реальную опасность ядерной войны. И нет сомнений, с чьей стороны была проявлена инициатива. Тем более, что несколькими днями ранее лоснящийся от фуа-гра кремлёвский пропаг*** заявил, дескать, русские умеют красиво умирать

Это означает, что Владимир Путин предъявил свой ultima ratio regis. В ответ на что и прозвучали слова из Белого дома о «недопустимости ядерной войны». Но когда предъявляется последний аргумент, это значит, что все предыдущие не сработали. Обидно, да…

И всё же, насколько нужно было утратить адекватность, чтобы начать открыто грозить ядерной войной?

Что случилось с некогда осторожным президентом?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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