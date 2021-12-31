Азиза перед Новым годом попрощалась с мечтой стать матерью

Азиза поделилась со своими преданными фанатами в соцсети Instagram печальной новостью. В уходящем году она решила попрощаться со своей мечтой стать матерью, так как уверена, что ребенок, рожденный суррогатной матерью, в будущем не сможет ее полюбить и проклянет.

Азиза уверена, что решение далось ей нелегко. Чтобы осуществить задуманное, ей бы пришлось обращаться за услугами к суррогатной матери, а также донору яйцеклеток. В итоге ребенок получил бы генетический материал одной женщины, выносила бы его другая, а воспитывала бы артистка. Азиза задалась вопросом, кто бы из них троих был бы настоящей матерью от Бога малышу. Он же, когда вырастет, узнает подробности своего рождения и может проклясть певицу и двух других «матерей».

Азиза давно мечтала о ребенке, желание усилилось после ее свадьбы. Она пыталась исполнить свою мечту, но процедура ЭКО прошла безуспешно, а другие попытки самостоятельно забеременеть и выносить малыша не увенчались успехом. С уходом нынешнего года решила рассуждать мудро. Что касается других женщин, которые хотят ребенка и думают о необходимости услуг суррогатной матери, то им певица посоветовала принимать решение самостоятельно, не прислушиваясь к ее поступку.