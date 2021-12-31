Киев не увидел необходимости в строительстве стены на границе с Польшей

Украина имеет достаточно возможностей для борьбы с нелегальной миграцией, поэтому не видит необходимости в том, чтобы Польша строила дополнительную защитную стену на рубеже государств, сообщил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица.

«На Украине достаточно возможностей, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Поэтому сейчас потребности в строительстве такого заграждения нет», – передает ТАСС слова дипломата, прокомментировавшего соответствующую инициативу.

Дещица добавил, что сотрудничество украинского и польского пограничных ведомств сейчас ведется «чрезвычайно активно», заверив, что «вопрос о массовой нелегальной миграции с Украины в Польшу не находится на повестке дня».

Напомним, в 2016 году в Польше захотели построить стену на границе с Украиной.