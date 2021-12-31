Панин высмеял Нурмагомедова и Макгрегора
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Российский актер Алексей Панин во время пресс-конференции промоушена «Наше Дело» высказался о бойцах смешанного стиля (MMA).
В ходе пресс-конференции, которая доступна на канале в RuTube, Панин высмеял поединки россиянина Хабиба Нурмагамедова и ирландца Конора Макгрегора и назвал их дракой животных.
«Они убивают друг друга. Люди, которые не чувствуют жалости к другому человеку, – они животные», – посчитал артист.
Ранее россияне выразили недовольство возвращением Панина в Россию.
Смотреть комментарии → Комментариев нет