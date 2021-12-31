 

Панин высмеял Нурмагомедова и Макгрегора

31.12.2021, 16:56, Новости дня
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Российский актер Алексей Панин во время пресс-конференции промоушена «Наше Дело» высказался о бойцах смешанного стиля (MMA).

В ходе пресс-конференции, которая доступна на канале в RuTube, Панин высмеял поединки россиянина Хабиба Нурмагамедова и ирландца Конора Макгрегора и назвал их дракой животных.

«Они убивают друг друга. Люди, которые не чувствуют жалости к другому человеку, – они животные», – посчитал артист.

Ранее россияне выразили недовольство возвращением Панина в Россию.



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