Продюсер «Модного приговора» отреагировал на вручение детям пустых коробок от подарков

Пустые коробки по ошибке попали в мешок с подарками для онкобольных детей из центра Блохина, сообщил продюсер проекта «Модный приговор» Илья Кривицкий.

Сотрудники Первого канала заявили, что не имеют отношения к акции, в рамках которой онкобольным детям подарили пустые коробки от подарков, переадресовав вопрос производителю «Модного приговора» – компании «Красный квадрат», передает издание «Подъем».

Кривицкий, являющийся продюсером «Модного приговора и гендиректором «Красного квадрата», заявил, что пустые коробки попали в мешок по ошибке и дети получат подарки 3 января: «Мы очень расстроены произошедшим недоразумением. «Модный приговор» неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты, для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам».

Он также рассказал, что в рамках объявленной акции было собрано 30 подарков для пациентов центра имени Блохина. И все эти подарки были доставлены адресатам, однако позже выяснилось, что в центре ждали не 30, а 300 подарков.

«Об этом мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков (…) Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», – заключил он.

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