 

Эстония планирует предоставить Украине ракеты Javelin и гаубицы

31.12.2021, 16:52, Новости дня
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Начальник отдела международного сотрудничества министерства обороны Эстонии Пеэтер Куймет отметил, что Эстония уже помогла в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими.

Теперь, когда российские войска снова концентрируются у границы с Украиной, Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку. Речь о поставках вооружения и боеприпасов, в том числе ракет Javelin для противотанковых ракетных систем, гаубиц калибра 122 мм и боеприпасов к ним.

Однако перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии. Эстония уже начала этот процесс.

Контекст:

Эстония оказывает помощь Украине с 2014 года, когда началась российская агрессия. В прошлом году Эстония отправила украинцам 2400 пистолетов Макарова.

Кроме Эстонии, Украине военную помощь предоставляют и другие западные страны. Например, США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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