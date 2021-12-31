 

Стефанчук предлагает присвоить некоторым депутатам особый статус учредителя государственной независимости Украины

31.12.2021, 16:52, Новости дня
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Стефанчук отметил, что законопроект связан с 30-летием восстановления независимости Украины в 2021 году и эта практика распространена во многих странах мира: в некоторых их называют отцами-основателями. В Украине спикер ВРУ предлагает присвоить таким народным депутатам особый статус “основателя государственной независимости Украины”.

“2021 год хотелось бы завершить воспоминаниями о тех, кто приложил значительные усилия для восстановления независимости Украины. К сожалению, многие уже отошли в вечность. Своей героической жизнью Лев Лукьяненко, Вячеслав Чорновил и другие сподвижники украинской государственности вписали свои имена в историю Украины. Память о них будет всегда жить в наших сердцах”, – написал Стефанчук в Facebook.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/644692600282577

Согласно проекту закона, в случае его принятия парламентариям выдадут удостоверение и нагрудный знак, а статус основателя будет сохранен за ними пожизненно. Также он может быть присужден посмертно.

Среди привилегий таких депутатов – получение дипломатического паспорта для совершения официальных поездок в иностранные государства. Также им могут присвоить пожизненное денежное содержание.

По желанию родных и родственников в случае смерти народного депутата с таким статусом могилу и надгробие обустроят символикой, утвержденной Кабмином, а помощь в захоронении будут оказывать органы местного самоуправления.

Контекст:

24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР был принят акт провозглашения независимости Украины.

На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.

24 августа Украина отметила 30-ю годовщину независимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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