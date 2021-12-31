Во Владивостоке по ошибке показали новогоднее поздравление президента с 2027 годом

В результате технической ошибки в эфир вместо поздравления президента России Владимира Путина с 2022 годом вышло его же новогоднее обращение с наступающим 2027 годом.

В поздравлении глава государства пожелал гражданам здоровья и материального благополучия, призвал пройти обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Отдельно президент обратился к жителям регионов, вошедших в 2026 году в состав России и выразил надежду, что их примеру последуют другие территории.

Путин добавил, что в наступающем году россияне впервые отметят новые государственные праздники – роспуск НАТО, ЕС и День победы над Вашингтоном. Также он поставил амбициозную задачу перед российской экономикой – войти в пять ведущих экономик мира.

“Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остаётся с нами главное, всё, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка”, – завершил своё поздравление президент.

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