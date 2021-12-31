 

Шендерович: Раз уж я все равно иностранный агент, надо сдавать адреса, явки и пароли тех, кто с юности кормил меня диссидентскими печеньками

31.12.2021, 16:08, Новости дня
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Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Ну вот я и подумал: раз уж я все равно иностранный агент, надо сдавать адреса, явки и пароли. Разоружаться помаленьку перед партией…

Вот они, навскидку, эти вражьи неруси, которые с юности кормили меня диссидентскими печеньками. Не все, конечно – первые попавшиеся, в порядке прихода в голову…

Жан Жак Руссо, Швейцария: “Человек рождается свободным, а между тем он всюду в оковах”.

Вольтер, Франция: “Если бога нет в нас, его нет нигде”.

Станислав Ежи Лец, Польша: “Неграмотные вынуждены диктовать”.

Роберт Пенн Уоррен, США: “Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать”.

И, наконец, Уильям Шекспир, Англия: “Мне попадались лица лучше тех, которые я вижу пред собою”. И – он же, в адрес Минюста и всей остальной своры: “Козлы и обезьяны!”

Еще кого-нибудь вспомню, сразу сдам, даже не сомневайтесь.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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