 

Поплавский показал сына, невестку и семилетнего внука

31.12.2021, 16:08, Новости дня
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“Расти ловким, как Человек-паук, отважным, как Бэтмен и мудрым, как Кот Матроскин! Люблю тебя и всегда рядом”, – написал Поплавский.

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Публикация от Михаи * ло Поплавськии * (@poplavskiy_michail)

Контекст:

Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств. 

Поплавский был женат дважды. В первом браке детей у него не было. В 1982 году в браке со второй женой Людмилой у Поплавского родился сын Александр. Супруги расстались в 2009 году. По словам ректора, его вторая жена сейчас на пенсии и занимается внуками.

Свои нынешние отношения Поплавский не афиширует. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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