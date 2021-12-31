 

В Великобритании зафиксирован новый рекорд суточного прироста больных COVID-19. Предыдущий продержался 24 часа

31.12.2021, 16:08, Новости дня
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Предыдущий максимум был зафиксирован в королевстве 29 декабря – 183 тыс. новых случаев COVID-19.

Издание отмечает, ссылаясь на мнение экспертов, что данные о суточном приросте инфицированных коронавирусом могут быть заниженными в связи с тем, что в статистику не вносят заболевших повторно, а также из-за того, что граждане с COVID-19 не делают тесты, если у них нет симптомов.

По последним данным, в британских больницах для инфицированных коронавирусом находились по состоянию на 30 декабря почти 11,5 тыс. человек. В частности, в Шотландии число занятых больничных коек увеличилось за день на 19,3%.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в Великобритании связывают с распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 30 декабря, в королевстве подтвердили в общей сложности 12,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 148 тыс. пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

На планете подтвердили уже 281,8 млн случаев COVID-19 и более 5,4 млн смертей инфицированных (29 декабря – 7,6 тыс.). Больше всего новых инфицирований зафиксировано 29 декабря в Европе (672,8 тыс.).

Ухудшение в мире эпидемической ситуации связывают с распространением более заразного штамма коронавируса “Омикрон”.

По состоянию на 24 декабря “Омикрон” подтвердили в 110 странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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