Мнение: Путин напугал Байдена?

На сайте Кремля выложили отчет о телефонном разговоре президентов России и США.

Владимир Путин допустил полный разрыв российско-американских отношений в случае введения «масштабных» санкций против Москвы.

Дословно: «С российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, сказано, что это стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений» (отсюда).

Мне вот интересно, что значит в представлении Путина «полный разрыв российско-американских отношений»?

Госдума шустренько примет закон, предписывающий всем россиянам отказаться от всего американского? А каждый, у кого будут обнаружены американские айфоны, ноутбуки или даже заношенные левисы, будут признаны иностранными агентами? В России запретят доллары, а долларовые счета будут заморожены? Всем россиянам будет предложено или отказаться от российского гражданства или избавиться от недвижимости и банковских счетов в США?

Или все это уже не «разрыв отношений», а мазохизм? И на самом-то деле «разрыв отношений» – это что-то другое, куда более вегетарианское?

Фотография отсюда

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