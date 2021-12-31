 

Вирусолог предсказал начало пятой волны пандемии коронавируса

31.12.2021, 15:34, Разное
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Врач-вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал начало 5-й волны пандемии коронавируса в России. По его словам, причиной станет омикрон-штамм, а начнется она в конце следующего месяца.
Альтштейн отметил, что в Европе уже началась новая волна коронавируса, однако у жителей РФ есть еще немного времени – до конца января. Вирусолог уверен, что затем новый штамм начнет массово распространяться и на российской территории.

Особенностью пятой волны коронавируса окажется повышенная заразность. Несмотря на это, смертность от омикрон-штамма не будет такой высокой, как было ранее, а симптомы при заражении выражаются слабее.

Врачи напоминают, что лучшей защитой от всех штаммов коронавируса является вакцинация. При этом не стоит забывать о мерах предосторожности – мытье рук, ношении средств индивидуальной защиты и правильном питании.

Источник: newsnn.ru



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