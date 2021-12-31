 

Власти Косово провозгласили сотрудника миссии ООН из РФ персоной нон-грата

31.12.2021, 15:28, Новости дня
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Власти самопровозглашенной республики Косово объявили сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из РФ персоной нон-грата, сообщила министр иностранных дел Косово Доника Гервалла, не раскрыв имени россиянина.

Гервалла сообщила в Facebook, что по требованию премьера Косово Альбина Курти она «приняла решение о провозглашении персоной нон-грата российского представителя в МООНК из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики», передает РИА «Новости».

«Я оповестила компетентные органы о реализации данного решения. Структуры республики Косово остаются привержены борьбе против негативного влияния РФ и ее сателлитов в регионе, цель которых – подрыв достижений Косово и наших партнеров, в первую очередь – США, НАТО и ЕС», – добавила она.

Напомним, в октябре президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Позднее сотрудники приштинской Канцелярии посольства РФ в Сербии покинули территорию непризнанного Косово.



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