Скворцова назвала сроки регистрации новой российской вакцины от COVID-19

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании новой вакцины от коронавируса «Конвасэл».

По ее словам, организация намерена подать отчет о препарате до конца года. Такие сроки связаны с необходимостью наблюдений за теми, кто привился в августе-сентябре.

«Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой в эфире телеканала «Россия 24».

Промышленная площадка для производства препарата готова, она полностью соответствует самым высоким требованиям GMP и позволяет выпускать до 30 миллионов доз в год, добавила руководитель ФМБА. Во время испытаний ни один из 150 добровольцев на сегодня не заболел COVID-19.

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