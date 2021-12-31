Ворон из Пермского края стал звездой Сети в Британии

Британцы пообещали пересмотреть значение выражения «птичьи мозги», поскольку в Сети набирает популярность ролик жителя Пермского края Александра Чугайнова и его ручного ворона Гоши, пишет Daily Mail.

На видео птица выполняет такие команды, как «иди на пенек», «дай снег», «дай лапу», «отнеси», «иди на плечо». Ролик набрал за два дня 765,3 тыс. лайков.

«Кого это вы называете птичьими мозгами? Домашний ворон Гоша демонстрирует некоторые из 30 известных ему команд – в том числе снять перчатку своего хозяина с дерева и поцеловать его в щеку», – передает РИА «Новости» пишет издание.

Чугайнов нашел Гошу еще птенцом: дерево, где находилось воронье гнездо, упало из-за сильного ветра. Теперь ворон признает своим хозяином только Александра, а к остальным людям относится настороженно.

Читатели Daily Mail согласились, что союз человека и дикой птицы оказался крепким и забавным.

«Какой прекрасный клип!», – написал anythreewords из Кардиффа.

«Он такой большой и здоровый, так что его человеческий папа хорошо справляется», – отметила DaisyZoe из Ирландии.

«Он летает за перчаткой? Потерянный талант. Я бы научил его приносить мне украденные украшения», – поделился Andrew_Roberts.

«Великолепное видео, эти птицы хорошо известны своим умом. Борис (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон), смотри, он, наверное, будет следующий на твоей работе», – сыронизировал Lobstersalad.