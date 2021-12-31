“Под их носом мы спали вместе”. Melovin рассказал, как мать узнала о его романе с мужчиной

“Они [родители] не знали. Я так смеялся на тему того, что – боже! – под их носом мы спали вместе. Но они не подозревали. Они думали, это нормально, что человек у меня был постоянно дома, прямо как моя самая родная душа”, – рассказал Melovin.

По словам 24-летнего певца, спустя шесть лет отношений – в январе 2021 года – они с возлюбленным расстались, и лишь после этого Melovin решился рассказать обо всем своей матери Валентине Бочаровой. Артист подчеркнул, что для нее это стало полной неожиданностью.

“Она переспросила: “Шесть лет?! Шесть лет я наблюдала за картиной, как лучшие друзья просто восторгаются, живут, работают, придумывают, создают… А оказывается, вы были вместе”, – процитировал мать Melovin.

ВИДЕОВидео: Dorotye / YouTube

Контекст:

Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса “Евровидение”.

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на “Евровидении” в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.

В июле 2021 года, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, Melovin совершил каминг-аут – заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ. 3 августа артист признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет.

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