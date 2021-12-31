 

“Зе конь”. Звезда “Дизель Шоу” Сморыгин показал свою дочь

31.12.2021, 15:26, Новости дня
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Они разыграли на камеру сценку – Сморыгин спросил у дочери, как на английском языке звучит слово “конь”, а она в ответ заявила, что это произносится как “зе конь”. 

“Horse”, – исправил Елизавету отец.

“Учу дочу”, – подписал ролик актер.

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Публикация от Евгений Сморигин (@smorigin_evgeni)

Контекст:

Сморыгин родился в 1979 году в Минске (Белорусская ССР). С 2015 года актер является участником различных проектов творческого объединения “Дизель Студио”. Вместе с женой Лидией и детьми Сморыгин живет в Киеве. 

Кроме дочери, у артиста есть два сына – Алексей и Александр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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