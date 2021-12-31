Илларионов: Байден в очередной раз сдал Украину. По всем значимым для нее вопросам он полностью перешел на сторону Путина

Появление позавчера информации о том, что Байден согласился на внеочередной разговор с Путиным “по просьбе последнего”, уже само по себе было плохим знаком.

То, что Байден сдавал Украину в прошлом, сдает Украину сейчас, будет сдавать Украину в будущем, ни секретом, ни новостью не является.

То, что Украина будет сдана на переговорах по обсуждению “озабоченностей агрессора своей безопасностью” в Женеве 9–10 января, в Брюсселе 12 января, в Вене 13 января, ожидалось с того самого момента, когда Байден (собственноручно предложивший Путину сформулировать такие “озабоченности” через Бернса 2–3 ноября, а затем и лично в видеоразговоре 7 декабря) согласился на переговоры с Путиным по предоставлению “твердых правовых юридически обязывающих гарантий” этому агрессору, пожелавшему легитимизировать оккупацию захваченных им ранее территорий и предъявляющему претензии на новые земли.

Но спешка, с которой Путин запросил телефонный разговор накануне Нового года, а Байден согласился с таким запросом, породила небезосновательные опасения в том, что Путин решил во что бы то ни стало вырвать лично у Байдена какие-то новые важные обязательства еще до того, как делегации переговорщиков с обеих сторон начнут встречаться в европейских столицах.

Плохие предчувствия, увы, не подвели. Байден в очередной – точнее: во внеочередной – раз сдал Украину.

Байден в очередной раз отказался говорить с Зеленским накануне своего разговора с Путиным. Вместо Байдена с Зеленским 29 декабря говорил госсекретарь Блинкен. Об отношении украинского президента к этому разговору – как по форме, так и по сути – говорит уже тот факт, что информация об этом разговоре до сих пор отсутствует на официальном сайте ОП.

(Мне подсказали, что имеется твит Зеленского на эту тему. Его полный текст весьма показателен своими демонстративными сухостью и отстраненностью: Я разговаривал по телефону с Блинкеном. Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий по достижению мира. Меня заверили в полной поддержке в противодействии российской агрессии).

Байден полностью перешел на сторону Путина по всем значимым для Украины вопросам:

по поводу неназначения посла США в Украине в течение уже 11 месяцев;

по поводу предоставления “зеленого света” строительству и запуску “Северного потока – 2”;

по поводу недопущения членства Украины в НАТО;

по поводу непредоставления Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ);

по поводу прекращения поставок воооружения на сумму в $200 млн сразу же после разговора Байдена с Путиным 7 декабря;

по поводу невведения санкций против Кремля, способных предотвратить его возможное крупномасштабное вторжение в Украину;

по поводу попыток заставить Украину осуществлять так называемые “Минские соглашения”;

по поводу предоставления политической автономии ОРДЛО.

Но Путину всего этого было мало. Он хотел большего. И он таки получил это. 30 декабря он получил от Байдена еще три увесистых предновогодних подарка.

Во-первых, он получил сам разговор с Байденом – в прямое опровержение регулярных, бесконечных, лживых клятв самого Байдена в том, что он якобы “никогда не будет обсуждать Украину без Украины”. В очередной – шестой – раз за этот год Байден обсуждал с Путиным Украину без Украины.

Во-вторых, в прямое противоречие тому, что американская сторона сама постоянно выставляла в качестве предварительных условий самого факта переговоров с Кремлем: “Существенный прогресс на переговорах возможен только при осуществлении деэскалации, а не эскалации” (то есть при условии отвода российских войск от российско-украинской границы), и при по-прежнему отсутствии такой деэскалации переговоры с Путиным происходят, причем на них достигаются существенные результаты.

В-третьих, в ходе разговора Путин получил новое обещание от Байдена – не передавать Украине определенные виды оружия, какие самим фактом своего нахождения на территории Украины могли бы в большой степени защитить ее от новых путинских атак, – обещание, которое Кремль тут же поторопился сделать публичным: “Джозеф Байден подчеркнул…, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения”.

(В Кремле довольны результатами телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, беседа имела конструктивный и содержательный характер, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. “Мы в принципе довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный содержательный конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность его, этого разговора, была вполне конструктивной”, – пояснил Ушаков. Ушаков: Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения. Наш президент заметил, что это один из ключевых моментов, которые как раз включены в наши документы, которые мы передали американцам и по которым хотим дальше вести субстантивные переговоры).

Не вызывает сомнения то, что за нынешней сдачей Байденом Украины (а перед этим – сдачей Байденом Афганистана, Польши, Британии, Франции, НАТО) последуют новые сдачи Байденом и Украины, и других стран, и самих США, и других ключевых позиций свободного мира – и в ходе предстоящих переговоров с Путиным и помимо них.

В таких условиях Украине потребуются недюжинные смекалка, последовательность, выдержка при разработке и осуществлении принципиально новой стратегии обеспечения безопасности, защиты суверенитета и отстаивания выстраданного украинским народом курса на свободное и независимое развитие страны.

Источник: Андрей Илларионов / LiveJournal

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