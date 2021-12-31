 

Цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже 900 долларов за 1 тыс. кубометров

31.12.2021, 15:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу опустилась ниже 900 долларов за тыс. куб. м впервые с ноября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась к 14.00 мск до ниже 870 долларов за 1 тыс. куб. м, или 74,325 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет 15%, а по сравнению с историческим рекордом прошлой недели цена газа упала более чем в 2 раза.

Напомним, в четверг котировки на газ впервые с 6 декабря упали ниже порога в 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В РФ решили позволить женщинам быть авиамеханиками

23.04 / Общество: Россиян отправили на весенние каникулы

13.11 / “Нафтогаз” рассказал, сколько в Украине населенных пунктов остались без тепла

03.10 / Шевченко может возглавить шотландский клуб – СМИ

23.12 / В ПФР напомнили об условиях назначения пенсии в 2022 году

26.11 / Американские ученые рассказали, какими качествами должны обладать астронавты для полета на Марс

16.03 / МИД Украины назвало угрозы России из-за создания Крымской платформы “политическим буллингом”

27.07 / Генерал ФСБ нашел связь между «минированием» домов и предотвращением теракта

08.07 / США объяснили нежелание Китая присоединяться к переговорам по вооружениям

02.04 / В мире сделали более 608 млн прививок от COVID-19 – Bloomberg

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика