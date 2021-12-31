Цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже 900 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу опустилась ниже 900 долларов за тыс. куб. м впервые с ноября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась к 14.00 мск до ниже 870 долларов за 1 тыс. куб. м, или 74,325 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет 15%, а по сравнению с историческим рекордом прошлой недели цена газа упала более чем в 2 раза.

Напомним, в четверг котировки на газ впервые с 6 декабря упали ниже порога в 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.