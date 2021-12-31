В МЧС заявили о риске засухи на европейском юге РФ в 2022 году

В пресс-службе МЧС заявили, что маловодье и засуха прогнозируются в 2022 году на территории регионов в южной части России.

«Вероятны засухи и маловодье на юге страны», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее ученый Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал, что жителям РФ следует подготовиться к опасным климатическим изменениям – аномальным ветрам и выпадениям осадков, шторму и резким изменениям погоды.