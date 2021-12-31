 

В МЧС заявили о риске засухи на европейском юге РФ в 2022 году

31.12.2021, 15:12, Новости дня
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В пресс-службе МЧС заявили, что маловодье и засуха прогнозируются в 2022 году на территории регионов в южной части России.

«Вероятны засухи и маловодье на юге страны», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее ученый Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал, что жителям РФ следует подготовиться к опасным климатическим изменениям – аномальным ветрам и выпадениям осадков, шторму и резким изменениям погоды.



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