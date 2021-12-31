Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Нового года выразил надежду на поддержание контактов и развитие сотрудничества двух стран.

Как передает пресс-служба МИД Китая, китайский лидер выразил глубокую удовлетворённость результатами развития отношений между КНР и Россией.

«В 2022 году наши страны отметят китайско-российский Год спорта и мы впишем новую страницу в историю дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение», – передает RT слова Си Цзиньпина.

Ранее Путин в поздравительной телеграмме Си Цзиньпину по случаю Нового года заявил о продуктивном сотрудничестве двух стран в 2021 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения, страны сотрудничают во многих областях, в том числе занимаются совместной разработкой высокотехнологичного вооружения.