Волочкова призналась, что жалеет о расставании с олигархом

Анастасия Волочкова ни разу не выходила замуж, однако в ее жизни было несколько скандальных романов, которые не перестают обсуждаться по сей день. Один из них – ее отношения с олигархом Сулейманом Керимовым, о расставании с которым балерина сожалеет.

Любовные отношения между ними завязались в начале 2000 годов. Скандальным роман оказался по той причине, что избранник Волочковой оказался женат на своей сокурснице Ферузе Ханболаевой. При этом, у него еще и было трое детей.

Так, Волочкова встречалась с Керимовым на протяжении двух с половиной лет, а разрыв сопровождался громким скандалом. Знаменитость забеременела и очень волновалась, что бывший возлюбленный захочет отнять у нее ребенка. По причине постоянного стресса у нее произошел выкидыш.

Недавно звезда приняла участие в проекте «Загугли звезду», в рамках которого призналась, что сейчас сожалеет о том, что разошлась с Керимовым. Она также отметила, что и он, вероятнее всего, жалеет о случившемся.

Волочкова также упомянула, что они еще встречались после расставания, когда олигарх попал в аварию. Тогда он попал в огонь и последующий месяц провел в коме. Далее ему пришлось пережить сложную операцию: пересадка 70% кожи. Об этом балерина даже писала в своей книге. Керимов говорил ей, что во время того, как горел, благодарил бога, что в машине был именно он, а не бывшая избранница.

Источник: teleprogramma.pro