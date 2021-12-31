СБУ пришлось заново планировать задержание экс-начальника тюрьмы “Изоляция”, в которой оккупанты пытали украинцев

Журналисты интересовались, действительно ли Куликовский жил в Киеве до задержания в ноябре этого года и сотрудничал ли он с СБУ. Об этом в середине ноября писало издание “Спектр”, ссылаясь на источники.

Собеседника “Спектра” утверждали, что Куликовского привезли в 2019 году из России в Киев, где он работал на украинские спецслужбы.

Журналистам “Радіо Свобода” в СБУ заявили, что говорить о каком-либо прикрытии Куликовского со стороны спецслужб нет оснований.

“Речь идет о вполне тайной операции, о которой знал очень ограниченный круг людей. Люди, участвовавшие в первоначальной разработке Куликовского, уже давно не являются сотрудниками СБУ. Они стали работниками другого разведывательного органа”, – говорится в ответе спецслужбы.

В СБУ добавили, что учитывая ряд факторов, меры по задержанию Куликовского пришлось заново планировать уже в 2021 году.

“Сейчас, к сожалению, невозможно раскрыть все детали. Когда информация о пребывании и передвижении Куликовского на территории Украины подтвердилась, он был задержан контрразведкой СБУ. Сегодня следствие продолжается. Надеемся, со временем мы сможем предоставить обществу больше подробностей”, – отметили в спецслужбе.

Контекст:

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в “Изоляции”. Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в “Изоляции”, среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных “Изоляции”, выбивая из них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ.

Журналист-расследователь Христо Грозев сообщал, что расследователи Bellingcat нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков “Изоляция” в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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