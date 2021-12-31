 

Украина должна не только сохранить, но и усилить мораторий на экспорт леса-кругляка – эксперт

31.12.2021, 14:42, Новости дня
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“Не только сохранить, но усилить мораторий, и в части не только кругляка. Ведь там между определением кругляка как такового силами Гослесагентства и лесных генералов вводятся очень серьезные манипуляции, которые позволяют вывозить практически все. Допустим, лес-кругляк – это 3 метра, а два по 1,5 – это уже не лес-кругляк. Для тарной дощечки, для паркета распиленное на 1,5- или 2-метровки бревно трехметровое или четырехметровое – и уже можно. Так это манипуляции”, – отметил эксперт.

Щербина считает, что в нынешней ситуации Украина теряет также и деньги, так как средства от вывоза древесины не поступают в бюджет. По его убеждению, Украина должна как усилить борьбу с контрабандой, так и наладить работу с соседними странами, чтобы они не покупали незаконно вывезенный лес. 

“Польша, Венгрия, Румыния, сохраняя собственные леса, покупают в Украине древесину, часть которой заведомо ворована, в том числе из Чернобыльской зоны отчуждения, перерабатывают и даже экспортируют ее дальше”, – подчеркнул эколог. 

Если же проблему не решать, Украина не сможет восстанавливать леса из-за того, что хронически нарушается норма вырубки. Последствиями станут разрушение экосистемы, регулирующей климат, водные ресурсы, эрозия грунта, которая выполняет рекреационную и другие функции – всего около 80 разных задач. 

“Грубо говоря, в год прирастает в квартале определенное количество метров кубических – их можно использовать, больше брать нельзя. Тогда лесные ресурсы у нас от экосистемных услуг поступают в экономику непрерывно. Если превышать эти нормативы, тогда, конечно, мы истощаем [ресурсы], и экосистема перестает самовосстанавливаться”, – сказал Щербина.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года, тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.

Евросоюз лоббирует отмену этого моратория. В ЕС считают этот запрет противоречащим ст. 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (“Ограничения экспорта и импорта”).

В декабре 2020 года Арбитражная группа, созданная Украиной и ЕС, приняла решение в рамках спора между ними, сообщалось на сайте Министерства экономики Украины. Как пояснял замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так, запрет экспорта 2005 года был признан судом полностью правомерным.

В то же время, отметил Качка, арбитры пришли к выводу, что украинский мораторий на экспорт необработанной древесины всех древесных пород, кроме сосны, от 2015 года необходимо откорректировать совместно с ЕС.

3 июля 2018 года Рада также усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине. Из доработанной комитетом редакции законопроекта исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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