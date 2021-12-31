“Меня бросает в жар”, “По-настоящему”. Рианна показала голое тело в прозрачном боди
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Под тканью видно голое тело исполнительницы. Она позировала, выгнув бедро и прислонив руку к приоткрытому рту.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Меня бросает в жар каждый раз, когда я вижу тебя”, – прокомментировал подписчик berardonepa.
“По-настоящему”, – отметил lesufi.harry.
Контекст:
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет