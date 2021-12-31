 

В Китае создали алгоритм для точного распознавания жестов

31.12.2021, 14:40, Новости дня
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Свою уникальную разработку представили ученые из китайского университета Чжуншань. Им удалось настолько усовершенствовать компьютерных алгоритм для распознавания жестов, что он начал работать почти идеально.

По словам экспертов, главная проблема уже существующих алгоритмов состоит в том, что работают они слишком медленно, зато требуют длительного настраивания. Ведь у каждого человека жесты индивидуальны.

В данном случае, алгоритм мгновенно узнает человека по анализу внешнего вида ладоней. И он сразу же начинает считывать понятные для компьютера жесты. Не важно, с какой скоростью происходит жестикуляция. Не обязательно она должна быть очень четкой и выразительной. Алгоритм распознает все.



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