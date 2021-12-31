 

В Европе подтвердили возможность синхронизации с энергосистемой Украины

31.12.2021, 14:28, Новости дня
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Консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провел исследование, подтвердившее возможность синхронизации украинской энергосистемы с европейской, информирует пресс-служба компании «Укрэнерго».

В сообщении организации указывается, что «синхронизация энергосистем Украины и Молдавии с энергообъединением стран континентальной Европы ENTSO-E возможна – ключевой вывод исследования, проведенного консорциумом ОСП ENTSO-E в рамках подготовки к интеграции энергосистемы Украины в европейскую сеть, запланированной на 2023 год», передает ТАСС.

Было подтверждено, что такое объединение энергосистем возможно «без каких-либо дополнительных мероприятий и строительства или модернизации инфраструктуры».

Следующим этапом, который необходимо выполнить в рамках процесса интеграции энергосистем, является проведение системных испытаний блока регулирования Украина/ Молдавия в изолированном режиме работы, то есть отдельно от энергосистем России, Белоруссии и ENTSO-E.

Ранее Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.

Напомним, Украина собирается до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявлял, что на саммите Украина – ЕС было принято решение о полной политической поддержке интеграции Украины с электросетью Евросоюза.



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