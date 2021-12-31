 

Пушков сделал выводы из переговоров Путина и Байдена

31.12.2021, 14:28, Новости дня
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Сенатор Алексей Пушков сделал выводы из состоявшихся накануне переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, указав на острую фазу кризиса в отношениях сторон.

Пушков написал в Telegram, что «кризисы долго вызревают, иногда многие годы, и тяжело разрешаются, можно уже сделать вывод, что мы находимся сейчас в длительной фазе обострения кризиса, вызревавшего с конца 20 века, когда началось расширение НАТО в направлении границ России».

«Быстрого выхода из него, судя по всему, не предвидится», – отметил он.

Сенатор также указал, что «опьянение от собственной экспансии в Вашингтоне и в целом в НАТО не легкое, а весьма тяжелое: уже не понимают, где должны остановиться».

«Поражения в Ираке, Сирии, Афганистане почти ничему не учат, историю никто не знает.  Байден, вероятно, единственный, кто помнит Карибский и Берлинский кризисы. Зато политического самодовольства и идеологического высокомерия – хоть отбавляй. Опасная смесь», – заключил он.

Напомним, телефонный разговор между президентами, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный».

Известно, в частности, что Путин объяснил  Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.

Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беседе президентов.



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