 

Алексей Панин показал распухшее после уколов красоты лицо

31.12.2021, 14:06, Разное
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Алексей Панин вместе с дочкой живет в Испании, но периодически прилетает в Россию ради работы. Новый год артист решил встретить на родине, а также посетил косметолога, чтобы сделать уколы красоты.
Алексей Панин после критики в свой адрес относительно окончательного возвращения в Россию заявил, что прилетел в страну только на праздники. Несмотря на это, он недоволен погодными условиями в стране и нечищеными улицами, хотя в Испании он уверено гуляет на улице, не боясь испачкать обувь.

Изображение взято с: instagram @actor.panin
Также Панин посетил своего косметолога. Он заявил, что давно пользуется услугами этого специалиста и не собирается обращаться к другим. По словам актера, инъекции ему необходимы для красивого внешнего вида, хотя и являются болезненными. На видео Панин запечатлел себя сразу же после процедуры, представ с опухшим лицом, за что опять нарвался на критику подписчиков.

Источник: www.instagram.com



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