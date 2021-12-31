 

“Шахтер” готов к переменам. Успех принесет только ежедневный самоотверженный труд. И тогда клубу будет аплодировать вся Европа – Ахметов в новогоднем поздравлении

31.12.2021, 13:58, Новости дня
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“Для нашего клуба 2021-й стал годом важных перемен, серьезных вызовов и больших стремлений. В этом году мы пригласили нового главного тренера Роберто Де Дзерби, который вместе со своим штабом присоединился к “Шахтеру”. Это молодой и очень амбициозный специалист. Мы верим в его талант, разделяем его смелые и прогрессивные идеи. Он хочет играть в красивый, интеллектуальный, атакующий футбол. Именно такой футбол любите и цените вы, наши болельщики. Я уверен, что Роберто сделает “Шахтер” еще сильнее, еще успешнее, а впереди нас ждет много ярких побед и самых высоких достижений”, – отметил он.

Ахметов добавил, что 2021-й стал для “Шахтера” годом смены поколений, клуб покинули футболисты, которые на протяжении долгих лет играли ключевые роли в команде.

“Тайсон, Марлос, Дентиньо – каждый из этих игроков вписал свое имя в историю “Шахтера”. Спасибо им за важные победы и трофеи, за красивый футбол и самое главное – за яркие эмоции! Сегодня можно твердо сказать, что “Шахтер” готов к переменам, потому что на смену прежним лидерам приходят очень талантливые и перспективные игроки. Мудрик, Трубин, Бондарь, Судаков, Сикан, Бондаренко и многие-многие другие – это не только будущее, но уже и настоящее нашего клуба и всего украинского футбола. Роберто Де Дзерби не боится доверять молодым футболистам, а результат этого доверия – стремительный рост и прогресс игроков. Каждый из них уже успел проявить себя на поле и заслужил аплодисменты. Но это начало большого пути. Успех принесет только ежедневный самоотверженный труд. И тогда им будет аплодировать вся Европа”, – убежден президент клуба.

Он подчеркнул, что “Шахтер” ставит на 2022 год максимальные цели.

“Наши амбиции неизменны – побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Мы будем показывать интеллектуальный футбол, будем радовать болельщиков красивой атакующий игрой. Мы хотим держать в руках трофеи, хотим завоевать Кубок и золотые медали чемпионата Украины, хотим, чтобы свой первый титул выиграла наша женская команда. Уверен, нас всех ждет яркий и очень интересный футбольный год, и мы сделаем все чтобы он стал для нас успешным!” – заявил бизнесмен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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