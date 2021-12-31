 

Экономика и социальная сфера Петербурга деградируют при администрации Беглова

31.12.2021, 13:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители Петербурга считают, что уходящий 2021 год стал провальным для Смольного и губернатора Александра Беглова. Команда градоначальника не смогла решить многочисленные системные проблемы города.

Эксперты аналитического департамента КРОС провели исследование «Национальный индекс тревожности». Они пришли к выводу, что Петербург находится на второй позиции в рейтинге самых тревожных городов России. Больше всего горожане были обеспокоены введением системы QR-кодов в общественных местах. Данная мера, направленная на борьбу с коронавирусом, больше всего затронула общепит и торговлю. Дело в том, что на фоне пандемии Смольный не оказал бизнесу никакой поддержки.

Кроме того, Петербург отличился непоследовательными и неэффективными мерами борьбы с коронавирусом. Они практически не повлияли на темпы заболеваемости населения, но при этом негативно отразились на малом и среднем бизнесе.

С наступлением холодов петербуржцы также столкнулись с еще одной не менее актуальной для города проблемой. Она связана с плохой уборкой улиц и дорог Северной столицы от последствий снегопадов. Из-за этого Петербург с конца ноября оказался в настоящем «снежном плену». При этом еще осенью губернатор Александр Беглов заверял, что система ЖКХ города полностью готова к зиме.

Также жителей Петербурга возмущает плохое состояние зданий, которые относятся к памятникам культуры и архитектуры. Смольный не прилагает практически никаких усилий для их реконструкции. Из-за этого прогулки по историческому центру города нередко становятся опасными. Дело в том, что на головы петербуржцам все чаще падают части лепнин и фасадов зданий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Фонд «Круг добра» намерен расширить перечень препаратов для лечения орфанных заболеваний

08.12 / Roll Call – Нуланд пригрозила полной изоляцией России от мировой финансовой системы в случае «вторжения» на Украину

05.08 / Летчиков Су-57 решили защитить от ядерного взрыва

02.02 / Ризатдиновой сделали операцию. Спортсменка озвучила диагноз

27.11 / Норвегия получила от РФ «экологический подарок под Рождество»

23.05 / Победитель «Евровидения» порвал штаны на сцене

29.11 / Выведен особо устойчивый сорт картофеля

17.12 / В горсовете Харькова назвали ориентировочную дату похорон Кернеса

11.02 / Германия погрузилась в снежный хаос

22.07 / Представитель президента в АРК прокомментировал жалобу, поданную Россией против Украины в ЕСПЧ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика