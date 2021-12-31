Экономика и социальная сфера Петербурга деградируют при администрации Беглова

Жители Петербурга считают, что уходящий 2021 год стал провальным для Смольного и губернатора Александра Беглова. Команда градоначальника не смогла решить многочисленные системные проблемы города.

Эксперты аналитического департамента КРОС провели исследование «Национальный индекс тревожности». Они пришли к выводу, что Петербург находится на второй позиции в рейтинге самых тревожных городов России. Больше всего горожане были обеспокоены введением системы QR-кодов в общественных местах. Данная мера, направленная на борьбу с коронавирусом, больше всего затронула общепит и торговлю. Дело в том, что на фоне пандемии Смольный не оказал бизнесу никакой поддержки.

Кроме того, Петербург отличился непоследовательными и неэффективными мерами борьбы с коронавирусом. Они практически не повлияли на темпы заболеваемости населения, но при этом негативно отразились на малом и среднем бизнесе.

С наступлением холодов петербуржцы также столкнулись с еще одной не менее актуальной для города проблемой. Она связана с плохой уборкой улиц и дорог Северной столицы от последствий снегопадов. Из-за этого Петербург с конца ноября оказался в настоящем «снежном плену». При этом еще осенью губернатор Александр Беглов заверял, что система ЖКХ города полностью готова к зиме.

Также жителей Петербурга возмущает плохое состояние зданий, которые относятся к памятникам культуры и архитектуры. Смольный не прилагает практически никаких усилий для их реконструкции. Из-за этого прогулки по историческому центру города нередко становятся опасными. Дело в том, что на головы петербуржцам все чаще падают части лепнин и фасадов зданий.