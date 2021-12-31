 

Ученые рассказали, как меняется концентрация кислорода в атмосфере Земли

31.12.2021, 13:56, Новости дня
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По словам исследователей, за последний 800 тысяч лет концентрация кислорода в земной атмосфере снизилась на 0,2%. Продолжится ли эта тенденция и как она повлияет на жизнь человечества?

Этот вопрос сегодня очень актуален, поскольку идет активное насыщение воздуха парниковыми газами. По мнению ученых, концентрация кислорода уменьшалась из-за частых ледниковых периодов. Оказывается, в ледниках сковывается огромное количество кислорода.

Результатом становились не только массовые вымирания живых организмов, но даже изменения в структуре горных пород, утверждают представители науки. Однако процессы, которые заняли в прошлом 800 тысяч лет, в наше время могут произойти всего за несколько десятилетий. Поэтому нынешние тенденции более опасны.



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